مزاد بدبي يعرض أكبر ألماسة في العالم

يستعد مركز دبي المالي العالمي لعرض أكبر ماسة بالعالم وهي ماسة سوداء غامضة عيارها 555.55 قيراط تعرض لأول مرة في المزاد، وهي أكبر ألماسة تظهر في المزادات حتى الآن، وأطلق عليها (ألماسة اللغز)، وهي مدرجة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2006.

وتعتبر هذة الألماسة "غامضة ولغزاً" لأنه يُعتقد أنه تم الحصول عليها من نيزك اصطدم بالأرض أو أنها أتت بالفعل من كويكب يحمل الماس كان قد اصطدم بالأرض في فترة زمنية غابرة.

وتم الكشف عن الألماسة في معرض سوذبيز دبي أمس وسيتم عرضها في مركز دبي المالي العالمي من 17 وحتى 20 كانون الثاني، وسيتم عرضها بشكل حصري في بورصة دبي للألماس بتاريخ 18 كانون الثاني من الساعة 1:30 ظهراً وحتى 3 عصراً.