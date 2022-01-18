ماهي فوائد القهوة بالحليب

من المعروف أن القهوة تمتلك العديد من العناصر الغذائية التي تساعد على زيادة مستويات الطاقة بالجسم وزيادة القدرة على التركيز، فضلاً على احتوائها على مضادات الأكسدة التي تقي من العديد من الأمراض المختلفة، كما أن تناول مشروب القهوة بالحليب يمكن أن يحمي من بعض المخاطر الصحية، حيث أن القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة ومنها مركبات الفينول، فضلاً على الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والماغنسيوم، كما أن الحليب يحتوي على الفيتامينات والمعادن ومنها الكالسيوم والبروتين وفيتامين ب12 وغيرها من العناصر، ولهذا يوجد العديد من فوائد القهوة بالحليب ومنها:

إمداد الجسم بالطاقة: من فوائد القهوة بالحليب على الريق هي إمداد الجسم بالطاقة طوال اليوم والحصول على النشاط والحيوية وزيادة القدرة على التركيز.

تقوية العضلات: تناول كوب من القهوة بالحليب قبل ممارسة التمارين الرياضية بوقت كاف قادر على تعزيز الطاقة بالجسم وتقوية العضلات، حيث إن الحليب يحتوي على نسبة جيدة من البروتين التي يحتاجها الجسم لتكوين العضلات.

تحسين صحة البشرة: القهوة بالحليب تساعد على حماية البشرة من المشكلات المختلفة ومنها ظهور العلامات الدقيقة والتجاعيد التي تظهر على البشرة، كما أنه يمنع البقع البنية وهذا بفضل مضادات الأكسدة ومضادات الإلتهابات والتي تساعد على التقليل من ظهور حب الشباب على البشرة.

الوقاية من السرطان: بفضل مضادات الأكسدة التي توجد في القهوة والعناصر الغذائية المتعددة التي توجد في الحليب فإن مشروب القهوة بالحليب قادر على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، ومنها سرطان المريء وسرطان القولون وغيرها.

للرجيم: تناول القهوة بالحليب خالي الدسم دون إضافة السكريات يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء عملية الهضم، إضافة إلى التقليل من الشهية مما يساعد على قلة تناول الطعام وبذلك إنقاص الوزن، وتساعد القهوة على تكسير الدهون الثلاثية الموجودة في الجسم، والتخلص من السيلوليت الذي يوجد بالجسم نتيجة زيادة الوزن.

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