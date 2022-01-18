هواش مدرباً جديداً لحطين

18-01-2022

هواش مدرباً جديداً لحطين

هواش مدرباً جديداً لحطين

 

أعلن  نادي حطين تعيين الكابتن أحمد هواش مدرباً لفريق رجال حطين اعتباراً من مباراة الغد ضد "النواعير"، ضمن الدوري السوري لكرة القدم.

النادي وعبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أكد أنه سيعلن تشكيل الكادر بشكل كامل بعد نهاية المباراة، كما توجه بالشكر للكابتن سليم جبلاوي على الفترة المؤقتة في قيادة الفريق.

يذكر أن اللجنة المؤقتة لنادي حطين تواصل مع المدرب "أحمد هواش"، لقيادة الفريق الأول رغم أنها تقترب من الرحيل، في ظل الإعلان المتوقع خلال الساعات المقبلة، عن ولادة مجلس جديد برئاسة  أحمد السيد.

ويحتل حطين المركز الثاني عشر في الدوري، برصيد 7 نقاط، وسيواجه النواعير غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ11.

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