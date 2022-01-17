 دكتور سوري يحصل على براءة إختراع في اليابان

الأيهم صالح: الأناركية إيديولوجيا تحررية مثل الأغورية التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية من هذه السلسلة، واسمها يعني "حالة عدم وجود السلطة". الأناركية إيديولوجيا قديمة جدا، وترجع جذورها إلى فلاسفة اليونان القديمة وفلاسفة الصين القديمة. اختفت الأناركية من التاريخ مع ظهور الامبراطوريات الدينية، مثل امبراطورية الرومان والفرس والعرب، ثم عادت للظهور في عصر النهضة مع ضعف سلطة طبقة النبلاء وبداية تشكل البيروقراطية.

تعلن الأناركية عداءها للسلطة وأجهزتها ومنفذيها، وتعتبر أن مجرد وجود السلطة هو تهديد بالعنف بحق الناس، والتخلص من هذا التهديد يتم بالتخلص من حكم البشر، أي بتحرير البشر من العبودية للسلطة.