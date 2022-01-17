17-01-2022
دكتور سوري يحصل على براءة إختراع في اليابان
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تميز العقل السوري بالإنفتاح والذكاء ومواكبة التطور والحداثة رغم صعوبة ظروفه القاسية ومعاناته. فأين ما توجه الشباب السوري يثبت جدارته وتميزه، وهكذا الدكتور السوري محمد الديباجة الذي حصل على براءة اختراع من دولة الإختراعات والذكاء.
نشر المكتب المركزي لبراءات الاختراع في اليابان، براءة الاختراع المتعلقة بتوليد خرائط عالية الدقة للسيارات ذاتية القيادة و المقدمة رسمياً من الجامعة والمسجلة باسم الدكتور محمد الديباجة.
وكانت فكرة الدكتور الديباجة الأستاذ المساعد في معهد أبحاث النقل المتقدم في جامعة “كانازاوا” حظيت باهتمام المكتب المركزي لبراءات الاختراع في “اليابان”.
وبناءً على تقرير الشركة للجامعة وبعد الفحص لعدة مراحل بواسطة عدة لجان علمية .وتمت الموافقة على تسجيل براءة الاختراع وثم إقرارها من المكتب المركزي”.
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