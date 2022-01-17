انشقاقات كبيرة في حزب أردوغان

17-01-2022

انشقاقات كبيرة في حزب أردوغان

طيب اردوغان

أعلن مئات الأعضاء في حزب “العدالة والتنمية” الإخواني الذي يقوده رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، استقالتهم بشكل جماعي في ولاية آيدن، وذلك بسبب تعرضهم للمضايقات، ورفضهم لطريقة إدارة الحزب.

وقالت صحيفة زمان التركية إن عدد الأعضاء المستقيلين حتى الآن 872 عضوا، بمن فيهم رئيسة فرع النساء في الولاية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن “هناك اضطرابات خطيرة داخل الحزب في مدينة آيدن بأكملها”، مشيرة إلى أن “الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة”.

المصدر : وكالات

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