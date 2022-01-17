انشقاقات كبيرة في حزب أردوغان

أعلن مئات الأعضاء في حزب “العدالة والتنمية” الإخواني الذي يقوده رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، استقالتهم بشكل جماعي في ولاية آيدن، وذلك بسبب تعرضهم للمضايقات، ورفضهم لطريقة إدارة الحزب.

وقالت صحيفة زمان التركية إن عدد الأعضاء المستقيلين حتى الآن 872 عضوا، بمن فيهم رئيسة فرع النساء في الولاية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن “هناك اضطرابات خطيرة داخل الحزب في مدينة آيدن بأكملها”، مشيرة إلى أن “الاستقالات ستزداد في الأيام المقبلة”.

المصدر : وكالات