تايوان تطور سفناً خاصة بنشر الألغام البحرية

تحاول تايوان امتلاك قوة عسكرية تعتمد على التصنيع المحلي لمواجهة قوة الجيش الصيني، الذي يصنف في المرتبة رقم 3 بين أقوى جيوش العالم.

وتعتبر الصين أن تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتكثف ضغوطها العسكرية على الجزيرة لتأكيد سيادتها عليها وتلوح باستخدام القوة العسكرية لإعادة توحيد الجزيرة إذا لزم الأمر.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة وأنها تستعد لحماية ديمقراطيتها ضد أي هجوم خارجي.

وذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية، الجمعة الماضية، إن تايوان تعمل على تطوير سفن حربية تكون مهمتها نشر الألغام بصورة آلية وسريعة حتى تمكنها من تأمين حدودها المائية ضد أي محاولة صينية لغزو أراضيها.

وبحسب المجلة، فقد طورت سفينتين لنشر الألغام ضمن خطة لامتلاك العديد من السفن في هذا المجال، التي تمكنها من نشر أعداد كبيرة من الألغام البحرية لتعطيل أي سفن مهاجمة.