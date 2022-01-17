وزير خارجية سوداني سابق وآخرون يبدؤون إضرابا عن الطعام

بدأ وزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور، في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير أمس الأحد، إضراباً عن الطعام مع عدد من المسؤولين السابقين في النظام السابق.

وقالت أسرة غندور، في بيان نقلته وكالة فرانس برس، إنه و"معتقلين آخرين.. بدؤوا إضراباً عن الطعام ولن يرفعوه إلا بإطلاق سراحهم أو مثولهم أمام محكمة نزيهة"، بدون أن تحدد أسماء هؤلاء المعتقلين.

وكانت ابنته وفاء غندور، قالت السبت، إن "والدها دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه".

يذكر أنه في تشرين الثاني الماضي، أعادت السلطات السودانية اعتقال غندور بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث دعا إلى "مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان".