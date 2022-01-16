شاب عشريني يتصدر أغنياء يوتيوب2021

تصدر شابا يبلغ من العمر 23 سنة قائمة أغنياء “يوتيوب” لعام 2021 بفضل قناته المسماة “ميستر بيست”، بحسب ما كشفته مجلة “فوربس” المتخصصة في الأعمال.

ووفقا للمجلة، حصل الشاب على 54 مليون دولار في عام 2021، أي أكثر من أي مستخدم “يوتيوب” على الإطلاق، حيث جمعت مقاطع الفيديو الخاصة به 10 مليارات مشاهدة، أي ضعف العام السابق.

وخلال العام الماضي، نشر الشاب مقاطع فيديو متنوعة حيث أظهر أحدها أنه أمضى 50 ساعة مدفونا على قيد الحياة، كما عرض 10 آلاف دولار لأي شخص يرغب في الجلوس في حوض استحمام به ثعابين، واستضاف نسخته الخاصة من لعبة “سكويت غايم”، حيث قام ببناء نسخ طبق الأصل من مجموعات عرض نتفليكس.

كما تصدر “ميستر بيست” أحدث قائمة لمستخدمي “يوتيوب” الأعلى ربحا لأول مرة، ومن المحتمل أن يكتسب مكانا بين أفضل الفنانين في العالم من حيث الأجور، بحسب المجلة.

وبحصده لـ54 مليون دولار، دخل الشاب في قائمة أفضل 40 شخصا من آخر 100 مشهور بالنسبة للصحيفة، وهو تصنيف للنجوم الأعلى أجرا في جميع وسائل الترفيه، فوق أشخاص مثل بيلي إيليش، وكيم كارداشيان، وأنجلينا جولي وحتى مجموعة “بي تي آس” الموسيقية.

وترأس “ميستر بيست” قائمة الأغنى متفوقا على جيك بول الذي جاء ثانيا بمرابيح قُدّرت بـ45 مليون دولار، فيما ذهب المركز الثالث إلى ماركيبليير بـ38 مليون دولار.

إجمالا، ربح مستخدمو “يوتيوب” بشكل جماعي حوالي 300 مليون دولار في عام 2021، وهو مبلغ قياسي، بزيادة 40 بالمئة عن العام السابق، ودُفع معظمهم إلى الأعلى من خلال زيادة المشاهدات على قنواتهم على “يوتيوب” وعائدات الإعلانات التي يتم وضعها في مقاطع الفيديو.

وأصبحت منصة “يوتيوب” في السنوات الأخيرة خيارا وظيفيا شائعا بفضل الأموال التي يمكن كسبها من الإعلانات، وبيع البضائع، إضافة إلى صفقات الرعاية من العلامات التجارية العالمية.

