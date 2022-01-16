التربية تصدر قوائم الدفعة الأولى من قرارات (تحديد مركز العمل)

أصدرت وزارة التربية اليوم قوائم الدفعة الأولى من قرارات (تحديد مركز عمل) لـ 2081 شخصاً من العاملين الدائمين سواء بوظائف تعليمية أو إدارية وللمتعاقدين في الوظائف كافة وللوكلاء المثبتين.

وأشار سامر الخطيب مدير التنمية الإدارية في الوزارة إلى أنه تم إصدار قوائم الدفعة الأولى من قرارات (تحديد مركز عمل) للعاملين ممن تقدموا بطلباتهم خلال العطلة الصيفية الماضية حيث تم البت بها بعد دراستها وفق أولويات كان من ضمنها “جرحى الجيش العربي السوري والمسرحون وزوجات كل من (الشهداء والجرحى والعسكريين) وموضوع الالتحاق بالزوج أي من يعمل زوجها في محافظة أخرى لتخفيف أعباء التنقل والسكن عليهم”.

وكشف الخطيب أن الوزارة بصدد دراسة الطلبات المتبقية خلال العطلة الانتصافية ليتم البت بها وفق الأولويات المحددة موضحاً أن من هم خارج هذه الأولويات سيتم النظر بطلباتهم خلال العطلة الصيفية القادمة وفق الأسس المحددة لتحديد مركز العمل.

وأشار الخطيب إلى أنه تم نشر القرارات المعلن عنها في بهو الديوان وتم تعميمها على مديريات التربية عبر الفاكس ليتمكن أي عامل من استكمال الإجراءات اللازمة والمباشرة في المديرية التي تم تحديد مركز عمله فيها مطلع الفصل الدراسي الثاني لافتاً إلى أن قبول طلبات تحديد مركز العمل للدفعات الأخيرة من قرارات المقبولين للتعاقد ضمن مسابقة عام 2019 مقرون بفتح باب تحديد مركز العمل خلال العطلة الصيفية القادمة والأولوية للعاملين الدائمين.



سانا