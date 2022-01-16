السيتي يواصل العزف المنفرد في البريميرليغ

واصل مانشستر سيتي تحليقه في صدارة البريميرليغ، بعدما حسم موقعة ضيفه تشيلسي بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف السيتي الوحيد كيفين دي بروين في الدقيقة (70)، ليعزز موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني.

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح السيتي في الدقيقة 14، بعدما أرسل سترلينج عرضية من الجانب الأيسر تابعها ستونز برأسية، أمسك بها كيبا.

وكاد السيتي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 39، بعدما أخطأ كوفاسيتش في الخروج بالكرة، لتصل إلى جريليش الذي انفرد بكيبا، وسدد كرة أرضية تألق الحارس الإسباني في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وبدأ تشيلسي الشوط الثاني بقوة، بعدما مرر كوفاسيتش بينية مميزة للوكاكو في الدقيقة 47، لينفرد بإديرسون ويسدد كرة تألق حارس السيتي في التصدي لها، وتابعها زياش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، ذهبت أعلى العارضة.

ونجح السيتي في افتتاح التسجيل في الدقيقة 70، بعد توغل من العمق من قبل دي بروين، قبل أن يسدد كرة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 84، بعدما مهد سترلينج الكرة إلى فودين على حدود المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.