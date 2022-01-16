احتجاز رهائن في كنيس يهودي بولاية تكساس

قالت وسائل إعلام أمريكية الأحد إن مسلحاً يحتجز 4 رهائن "بينهم حاخام" في كنيس يهودي بولاية تكساس، ويزعم أن لديه قنابل في مواقع مجهولة.

ونقلت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكية عن مصدر، قوله أن المسلح من أصول باكستانية، ويطالب بإطلاق سراح شقيقة له، مسجونة في قاعدة كارسويل الجوية بالقرب من فورت وورث، بشبهة "الإرهـ.اب".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسلح يدعى "محمد صديقي"، ويدّعي أنه شقيق "عافية صديقي" عالمة الأعصاب الباكستانية التي تقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة 86 عاماً في فورت وورث، تكساس لمحاولتها قتل جندي أمريكي في أفغانستان.

ومن خلال البحث على شبكة "ويكيبيديا"، فإن الدكتورة صديقي، توصف بأنها "سيدة تنظيم القاعدة"، وقد اعتقلتها القوات الأمريكية في عام 2008.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن "الرئيس جو بايدن يراقب مستجدات عملية احتجاز الرهائن في كنيس كوليفيل بولاية تكساس".

إلى ذلك، علّق كل من رئيس وزراء الاحتلال ووزير خارجيته على الحادثة، وأكدا أنهما يراقبان عن كثب حالة الرهائن المحتجزين.

وكتب "نفتالي بينيت" في تغريدة على تويتر "أراقب عن كثب حالة الرهائن المحتجزين في مجمع بيث إسرائيل بمدينة كوليفيل في تكساس".

وتابع: "نحن نصلي من أجل سلامة الرهائن ورجال الإنقاذ".