16-01-2022
رقابة دمشق تتابع حركة الأسواق والضبوط بالجملة
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نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أمس ضبوطا تموينية طالت محلات في (الحريقة، باب سريجة، الشعلان) بمخالفة حيازة مواد غذائية وغير غذائية مجهولة المصدر، ومحلات في الدويلعة بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومحلات في الحريقة بمخالفة عدم ابراز فواتير جملة لكلف الخياطة، ومحلات في (القصاع، البزورية) بمخالفة عدم ابراز فواتير، ومحلات في كفرسوسة بمخالفة عدم الاعلان عن بدل الخدمات للحلاقة الرجالية، ومحلات في(القصاع، البزورية) بمخالفة عدم الاعلان عن الأسعار و ضبط مخالفة التعليمات الادارية لوسائط النقل.
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