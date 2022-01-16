أول فيديو يحقق 10 مليارات مشاهدة على «يوتيوب»!

حققت أغنية الأطفال الشهيرة "بيبي شارك" التي طرحت لأول مرة في عام 2016 إنجاز تاريخي، وأصبحت أول فيديو على منصة "يوتيوب" تحقق 10 ‏مليارات مشاهدة.

وتفوقت الأغنية على العديد من الأغاني لأشهر المطربين العالميين، من أبرزها "ديسباسيتو"، التي حققت 7.7 مليار مشاهدة على "يوتيوب" حتى لحظة كتابة هذه السطور.

وصدرت أغنية "بيبي شارك" عن كوريا، وهي عبارة عن "ريمكس" لأغنية أمريكية أنتجتها شركة "#بينكفونغ" وتتواجد في سيول.

واستثمر صناع أغنية "بيبي شارك" النجاح الكبير لها في العديد من الصور، منها إقامة جولة غنائية لها في عام 2019، وتخصيص مسلسل كرتوني للأطفال مستوحى منها عُرض على قناة "#نيلكوديون" الأمريكية في العام الماضي.

كما تعتزم قناة "نيكلوديون" إنتاج فيلم كرتون طويل عن أغنية "بيبي شارك" في المستقبل القريب.