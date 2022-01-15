إعادة إعمار الشركات المدمرة من مخلفات الأرهاب

15-01-2022

إعادة إعمار الشركات المدمرة من مخلفات الأرهاب

أكدت وزارة الصناعة إعادة بناء بعض الشركات التي تعرضت للتخريب والتدمير على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة.


حيث بدأت الأعمال بتأهيل البنية التحتية والإنشائية والكهربائية في الشركة بعد تدميرها خلال الحرب الإرهابية، من خلال تنفيذ أعمال تأهيل مبنى الإدارة وصيانة الطرقات الداخلية الرئيسة والفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى مثل إنشاء شبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق الداخلية، وكبلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وتجهيز الاتصالات، وأرصفة المشاة،وصيانة النواقل المعدنية وغيرها، وكل ذلك لإعادة الشركة إلى مواقع الإنتاج الفعلية ووفق الطاقات الإنتاجية المتاحة.

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