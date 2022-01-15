احتفلت بعيد ميلادها الـ100 على الطريقة الروسية

احتفلت ماريا كولتوكوفا ممرضة سابقة في القوات الروسية بعيد ميلادها الـ 100 بطريقة فريدة من نوعها.

وهنأ مئة طالب من مركز تدريب قوات الفضاء الروسية الجدة الفولاذية ماريا كولتاكوفا بعيد ميلادها، حيث قاموا بإطلاق 100 بالون في الهواء – حسب عدد السنوات التي عاشتها. كما أقيم عرض مصغر، على أنغام فرقة عسكرية، تم استقباله شخصيا من قبل الممرضة في الخطوط الأمامية.

كما قامت الجدة الفولاذية بأدوار تختصر على الأشخاص، الذين يتمتعون بحيوية كبرى، إذ قفزت بالمظلة وقامت بركوب دبابة بشكل احترافي.

وقالت ماريا كولتاكوفا: “في البداية، لم أفكر في الأمر، أنني سأعيش حتى أصبح عمري مئة عام. وفعلت ما ألزمني به الوطن الأم وفعلت كل شيء”.

وعندما يطلق عليها خطأً اسم الجدة الحديدية، سرعان ما تصححها لتقول: “ليس الحديد بل الفولاذ، لأن الحديد يصدأ”.

نجت في كورسك بولج، وحررت لفوف وخاركوف وتشيكوسلوفاكيا وبولندا. أنقذت أكثر من ثلاثمئة جندي جريح من ساحة المعركة.

تطوعت في صفوف الجيش مباشرة بعد المدرسة الثانوية وتخرجت من دورات المدرب الطبي وذهبت على الفور إلى المعركة، إلى خط المواجهة. لقد أنقذت مئات الأرواح. حصلت ماريا على وسام الشجاعة، اثنان – عن الجدارة العسكرية وسام المجد من الدرجة الثالثة.

الآن ماريا كولتاكوفا تحتفظ بمدونة وأسلوب حياة نشط. الآلاف من المشتركين على صفحتها على الشبكة الاجتماعية وعشرات الإنجازات المتطرفة في كتاب السجلات الروسية.