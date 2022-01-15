سورية و إيران تقرران إطلاق مصرف مشترك

أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، الاتفاق مع الجانب السوري على إطلاق مصرف مشترك، وفقاً لما ذكرته وكالة فارس.

وبحسب الوكالة أوضح الوزير قاسمي في تصريح أمس الجمعة عقب ختامه زيارة عمل رسمية لدمشق أنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

كما أكد اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، حيث من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سورية لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.

وأشار الوزير قاسمي إلى أنه تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سورية مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلا عن إلغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية.

وفي 11 الشهر الجاري، استقبلت دمشق وفد إيراني اقتصادي كبير برئاسة وزير الطرق والإسكان الإيراني، للبحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.

"وكالة فارس"