سامسونج: شركة أم أمبراطورية ؟

- 90 بالمائة من البشر , يحمل جهاز " سامسونج " ولا يعلمون اي شيء عن شركة " سامسونج "

- معلومات لا يعرفها 99 بالمائة من الناس ..

- لم أكن أعلم بأن شركة " سامسونج " الكورية هي من قام ببناء " برج خليفة " في دبي شركات الباطن وهو البناء الإعجازي الأعلى في العالم ..

-وهي من قامت ببناء " البرجين التوأمين " في ماليزيا وهما الأعلى في العالم كتوأمين من الأبراج ..

- كنت أعتقد بأن شركة " سامسونج " الكورية هي مجرد جهاز موبايل وغسالة وتلفزيون وأحيانا براد كبير ..

- ولكن قادتني الصدفة إلى ما يمكنني أن أقول : لقد اندهشت تماما .. فقد إكتشفت حديثاً بأن شركة " سامسونج " تعني باللغة الكورية النجوم الثلاثة .. وهي كانت دكانا لبيع الخضار عند تأسيسها عام 1938 ..

- واليوم شركة " سامسونج " تنتج السيارات ومحركات الطائرات النفاثة والغسالات والبرادات والتلفزيونات وجميع الأجهزة الكهربائية التي تخطر على بالنا وحتى الساعات اليدوية بالتقنية السويسرية في قسم منها ..

- ولكن شركة " سامسونج " لديها شيء لم نعرفه من قبل .. فهي تملك 80 نوع من الأعمال في 60 دولة ومنها :

- 1 جامعات ومدارس " سامسونج " وحدائق حيوانات وحدائق أطفال ومشافي ومراكز علاجية وفنادق ..



- 2 تصنع ناقلات نفط هي الأكبر والأرخص في العالم ..



- 3 تمتلك منتجعات سياحية وشركة ثياب إسمها " فوبو " ( Fubu ) ..



- 4 للعلم , شركة " سامسونج " تتبرع سنوياً بمبلغ 100 مليون دولار للأبحاث الطبية الغير ربحية .. ولكن في هذا العالم الغريب يوجد دائماً شيء ما مختلف خلف الجمال الكامل ..



- 5 هذه الشركة المملكة تمتلك شركة غير مشهورة إسمها " سلوغان " وهي تنتج دبابات " K9 " والتي يستخدمها الجيش الكوري الجنوبي ..

- 6 شركة " سامسونج " تنتج طائرات قتالية بدون طيار ..

- 7 شركة " سامسونج " تمتلك مراكز بحوث جينية وما لهذا الأمر من خطورة ..

- 8 شركة " سامسونج " تنتج روبوتات مراقبة يستخدمها الجيش ولديها قدرة على تحديد الهدف والقضاء عليه ..

- أي أن هذا الروبوت هو من يقرر إن كان يجوز قتلك أم لا حسب المعدن اللذي تحمله على جسدك كالبندقية مثلاً ..

- 9 شركة " سامسونج " هي المصنع لكل الشرائح الإلكترونية لشركة " آبل ماكنتوش " الأمريكية ومن ضمنها جهاز " آيفون " ..

- ولمن لا يعلم , فإن أنظمة آبل ماكنتوش هي المستخدمة في تصميم غالبية الأسلحة الأمريكية ..

- 10 اليوم شركة " سامسونج " لديها 490 ألف موظف وهو ما يعادل موظفي شركات " غوغل وآبل ماكنتوش ومايكروسوفت " مجتمعين ..

- 11 يبلغ دخل الشركة السنوي الآن 300 مليااااااار دولار تقريبا ..

- في الواقع , ما لفت نظري في هذا التقرير , شيء مهم وهو شركة ثياب " فوبو " التابعة لشركة " سامسونج " العملاقة ..

- فشركة الثياب هذه تم تأسيسها في عام 1995 بمبلغ قدره 2 مليون دولار فقط .. واليوم , شركة الثياب هذه تدر سنوياً 2 مليار دولار.

- *وهكذا , بينما العالم يطفر طفرات هائلة وتصبح الشركات إمبراطوريات , ولا يزال العالم العربي متخلفاً على جميع الأصعدة وعالة على العالم في كل شيء.