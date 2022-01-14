حالة الطقس 14/1/2022

14-01-2022

حالة الطقس 14/1/2022

حالة الطقس


يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر أحياناً فوق مناطق متفرقة من البلاد مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الساحلية والجنوبية والغربية.

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