اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية

اندلع حريق ضخم اليوم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية أسفر عن حدوث إصابات بين العاملين بحروق شديدة

وجاء في بيان صادر عن شركة البترول الوطنية الكويتية أوردته وكالة أنباء كونا أن الوحدة المتضررة بالمصفاة كانت خارج الخدمة ولم تتأثر عمليات المصفاة أو عمليات التصدير جراء الحريق.

وأشارت الشركة إلى إصابة 10 أشخاص بينهم 5 بحروق شديدة جراء الحادث ، وكانت الشركة أعلنت في أيلول الماضي عن البدء بمشروع صديق للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يومياً.