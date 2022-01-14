اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية

14-01-2022

اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية

اندلاع حريق ضخم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية

اندلع حريق ضخم اليوم في مصفاة نفط ميناء الأحمدي الكويتية أسفر عن حدوث إصابات بين العاملين بحروق شديدة

وجاء في بيان صادر عن شركة البترول الوطنية الكويتية أوردته وكالة أنباء كونا أن الوحدة المتضررة بالمصفاة كانت خارج الخدمة ولم تتأثر عمليات المصفاة أو عمليات التصدير جراء الحريق.

وأشارت الشركة إلى إصابة 10 أشخاص بينهم 5 بحروق شديدة جراء الحادث ، وكانت الشركة أعلنت في أيلول الماضي عن البدء بمشروع صديق للبيئة يتضمن زيادة القدرة التكريرية في مصفاة ميناء الأحمدي إلى 346 ألف برميل يومياً.

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