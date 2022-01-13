13-01-2022
دفعة من قوات (معاهدة الأمن الجماعي) الروسية تغادر مطار ألماأتا
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أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الوحدات الأولى من قوات الإنزال الروسية من قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي غادرت مطار ألماأتا إلى نقطة الانتشار الدائم.
وقالت الخدمة “قامت الوحدات الأولى من المظليين الروس من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان بتحميل معدات على متن طائرات النقل العسكري لقوات الفضاء الروسية وحلقت من مطار ألماأتا إلى نقطة الانتشار الدائم”.
وأكدت الخدمة أن أربع طائرات نقل عسكرية من طراز إيل76 ستنقل وحدات من المظليين الروس إلى منطقة إيفانوفو.
وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرسلت الاسبوع الماضي قوات حفظ السلام إلى كازاخستان لمساعدتها في حماية المنشآت الحيوية واستعادة الأمن.
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