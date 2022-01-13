شحنات من الحمضيات إلى العراق اعتباراً من الأسبوع القادم

13-01-2022

شحنات من الحمضيات إلى العراق اعتباراً من الأسبوع القادم

حمضيات

كشف رئيس اتحاد غرف الزراعة محمد كشتو عن توقيع عقود لتصدير الحمضيات إلى دول الجوار والشحنات التصديرية ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم باتجاه العراق.

وبين كشتو  أن عدة عقود وقعت أمس لتصدير الحمضيات إلى دول الجوار وأن الإجراءات الحكومية الأخيرة أسهمت في تذليل معظم العقبات التي كانت تعترض انسياب الحمضيات من الساحل باتجاه المحافظات الأخرى وكذلك في تنشيط التصدير باتجاه دول الجوار مطالباً باستمرار هذه الإجراءات بالمواسم القادمة.

وكان مجلس الوزراء أقر منذ يومين خطوات لتنشيط تسويق موسم الحمضيات منها شراء كميات كبيرة من الفلاحين بشكل مباشر وفق الأسعار الرائجة وزيادة الكميات المطروحة في صالات ومنافذ السورية للتجارة ووضع نحو 100 سيارة شاحنة عاملة في شركات القطاع العام لنقل الحمضيات المسوقة إلى المحافظات وتسيير سيارات لتنشيط التوزيع المباشر في المدن والأحياء وإلزام معامل العصائر العمل بالطاقة القصوى من خلال استجرار الحمضيات المنتجة محلياً.

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