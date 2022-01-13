 العثور على شاب ميتاً في سيارته!

قال مصدر في الطبابة الشرعية في اللاذقية، إن “شاباً في العقد الخامس من العمر توفي منتحراً بطلق ناري نافذ في الرأس، أثناء وجوده بسيارته الخاصة بالقرب من كازية حورية القريبة من دوار الزراعة”.

وصرح مصدر طبي مطلع أن الشاب “توفي منتحراَ داخل سيارته نوع كيا، بعد إطلاقه النار من سلاح كان بحوذته، بحسب ما شاهدناه على الكاميرات المنتشرة في المكان”.

وبين المصدر أن “الشاب يدعى مصطفى قميرة، مواليد 1977، ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثة”.

وبحسب مصادر مقربة أن الشاب كان يعاني من مشاكل في عمله، الذي خسره منذ حوالي ثلاثة أشهر، لدى إحدى الشركات الكبرى في اللاذقية.

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