تراخيص وزارة الزراعة خلال عام 2021

بين مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة الحمود أن كميات المواد والإضافات العلفية المستوردة خلال العام الفائت بلغت 866 ألف طن منها519 ألف طن ذرة صفراء علفية و189ألف طن كسبة فول الصويا إضافة إلى 148 ألف طن شعير علفي و8108 طن مواد ومتممات علفية أخرى، موضحاً أن عدد العينات الرقابية على الأعلاف المستوردة بلغت 400 عينة و135عينة على الأعلاف المحلية فيما بلغ عدد العينات العلفية المحللة في مخابر تحليل الأعلاف في دمشق وطرطوس 5983 عينة لمختلف المواد العلفية.

وذكر الحمود أنه خلال عام2021 تم ترخيص 176 مدجنة و161 مزرعة أبقار و26 مزرعة أغنام.

وأشار الحمود إلى أن مديرية الإنتاج الحيواني أنتجت خلال العام الماضي أكثر من597 ألف قشة من قشات السائل المنوي اللازمة لتلقيح الأبقار من ثيران التلقيح الاصطناعي المنتقاة والبالغ عددها 60 ثور تلقيح من سلالة الفريزيان هولشتاين، وبلغ مجموع التلقيحات الاصطناعية المنفذة للأبقار في الحقل 562 ألف تلقيحة اصطناعية، كما تم إنتاج 344 ألف ليتر من السائل الآزوتي اللازم لحفظ القشات.