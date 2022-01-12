السوريون الأكثر هجرة إلى أوروبا خلال 2021

شهد عام 2021 ارتفاعاً في معدل الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، حيث سجلت وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" وصول نحو 200 ألف مهاجر غير نظامي، وهي الحصيلة الأعلى منذ عام 2017، بحسب موقع "إندبندنت" العربي.

واحتل السوريون المركز الأول في عدد المهاجرين إلى أوروبا، يليهم التونسيون والمغاربة والجزائريون والأفغان، وبحسب الوكالة، فإن معظم المهاجرين جاؤوا عبر بيلاروسيا، فيما تمّ تسجيل زيادة حادة في وصول المهاجرين عبر البحر المتوسط وغرب البلقان وقبرص.

وارتفع معدل تدفع المهاجرين إلى أوروبا بنسبة 57% في العام الفائت، بالمقارنة مع عام 2020، الذي سجل أيضاً زيادة بنسبة 36% عن عام 2019.

وأشارت الوكالة الأوروبية إلى أن زيادة عدد الوافدين غير النظاميين، تعود إلى رفع قيود السفر، التي رافقت الوباء العالمي، وهو ما أدى إلى وصول النسب إلى مستويات ما قبل الجائحة.