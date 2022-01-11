العدل تمنع تسليم الوكالات الخارجية وتسمح بصورة مصدقة

الأيهم صالح: علمتنا تجارب التاريخ أن مقاومة النظام الشمولي قبل استقراره أسهل بكثير من إسقاطه بعد استقراره، وأن الثمن الذي يدفعه المجتمع لمنع إنشاء النظام الشمولي أقل بكثير من الثمن الذي يدفعه مجتمع يحكمه نظام شمولي. التكنوقراط يريدون إنشاء نظام شمولي عالمي، والوقوف في وجه هذا المخطط لا يعني الدفاع عن البيروقراطيين، ولا يعني استبدال السياسيين بسياسيين آخرين. أعتقد أن إسقاط المخطط الشمولي يبدأ بالأفراد، بإدراك كل منا لقيمته كفرد ولحريته ولأهمية قراره الشخصي، ولذلك أركز دائما أهمية قرار رفض الخضوع، قول لا بشكل فردي علنا، ثم تطوير قرار رفض الخضوع بكل الاتجاهات المتاحة. لا أعتقد أن هناك حزبا أو تيارا سياسيا أو اجتماعيا أو قائدا جماهيريا يستطيع أن يسقط مخطط الحوكمة الشاملة، ولكن عددا كافيا من الأفراد الذين يرفضون الخضوع علنا بناء على قناعتهم الشخصية يمكن أن يمنع استقرار الحوكمة الشاملة. وعندما يزداد هذا العدد بالتدريج، أعتقد أنهم سيعملون على إنشاء بنى لامركزية تستبدل البنى المركزية التي تبنيها الحوكمة الشاملة، وبذلك سيزعزعون أساس مخطط الحوكمة الشاملة وسيضعفون تأثيره عليهم وعلى مجتمعاتهم المحلية وبمرور الوقت وتوسع هذه البنى اللامركزية سيصبح مخطط الحوكمة الشاملة عديم التأثير في بعض المناطق، وستتطور معركة جديدة بظروف مختلفة عن الظروف التي نعيشها حاليا.