حالة الطقس 12/1/2022

أفادت الأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة في سوريا ستبقى أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبياً في طبقات الجو العليا.

ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الثلاثاء، سيكون بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة مهيأة لهطول زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الرياح ستكون جنوبية غربية معتدلة على المنطقة الساحلية وشرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

وحول طقس غداً الأربعاء، ذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة ستميل للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتتكاثر الغيوم تدريجياً خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر على تلك المناطق.

وشهدت عدة محافظات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 96 مم في وادي قنديل باللاذقية.

وكان رئيس مركز التنبؤ بمديرية الأرصاد الجوية السورية شادي جاويش، توقع لـ “أثر” أن المنخفض الذي شهدته البلاد مطلع الأسبوع الجاري، سيتجدد يوم غد الأربعاء والخميس، وسيطال معظم المناطق السورية بفعالية أقوى، يتخلله أمطار غزيرة على المنطقة الساحلية مصحوبة بالرعد والبرق.