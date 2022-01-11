خالد عثمان يعلن اعتزاله اللعب دولياً.. هل المدرب تيتا السبب؟

أعلن حارس المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي الاتحاد خالد حجي عثمان، اعتزاله عن اللعب الدولي، عقب تصريحات لمدرب الروماني تيتا فاليريو حول لاعبي الاتحاد.

حيث نشر اللاعب خالد عثمان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك خبر اعتزاله اللعب دولياً فقال: “تم استدعائي للمنتخب الوطني بتوقيت لا يتمناه أي لاعب وتصديت لهذه المهمة الوطنية حباً ورغبةً لتقديم شيء لهذا الشعب العطش، وبتوفيق الله كنت على قدر المسؤولية، ولكن الآن بسبب ظروف قاهرة عن إرادتي الشخصية والعائلية، أعلن اعتزالي الدولي، وأتمنى للمنتخب ومن يمثله كل التوفيق”.

وجاء إعلان الاعتزال هذا بعد تصريحات المدرب تيتا فاليريو أمس خلال مؤتمر صحفي قال فيها بأن في سوريا حارس واحد هو الأفضل وهو إبراهيم عالمة، وبأن لا أحد في نادي الاتحاد الحلبي يستحق اللعب سوى محمد ريحانية.

في حين أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد الحلبي، أنها ستبث مقابلة مع تيتا خلال ساعات اليوم، وسيوضح فيها النقاط الجدلية التي صرّح بها خلال المؤتمر الصحفي الذي تخلل مراسم توقيع عقده يوم أمس.