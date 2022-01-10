صدور تعرفة جديدة للتكاسي في دمشق 

أوضح عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق شادي سكرية صدرور تعرفة جديدة لعدادات التكاسي، حيث أصبح الكيلومتر الواحد بـ400 ليرة بعد أن كانت 230 ليرة.

والساعة الزمنية بـ5 آلاف ليرة، بعد أن كانت بـ 4 آلاف ليرة.

وفتحة العداد 200 ليرة، بعد أن كانت 150.

وأصبحت الضربة الأولى بـ 65 ليرة، بعد أن كانت 50، في حين تم تخفيض مسافة الضربات، لتصبح الضربة الأولى 150م، بعد أن كانت 180م، والضربات التي تليها 40م بعد أن كانت 45م

كما تعتبر هذه التعرفة منصفة لأصحاب التكاسي بعد تعديل تعرفة سعر البنزين وارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار.

شام اف ام