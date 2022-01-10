“غزو الأرانب لموسكو” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرت، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد تواجد مجموعة من الأرانب في شوارع موسكو المغطاة بالثلوج، في ظاهرة فريدة وغريبة على سكان العاصمة الروسية.

ونشرت امرأة روسية على مجموعة “Krylatskoye” على فيسبوك مقطع فيديو يوثق ظهور الأرانب في الشتاء القارس مؤكدة أنها تراها للمرة الأولى في الشوارع، وسرعان ما انتشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكتب أحد المغردين: “لدينا القنادس والثعالب، وفي كريلاتسكوي هناك غزو للأرانب!”.

في وقت سابق، أبلغ سكان منطقة موسكو عن غزو الخنازير البرية لشوارع بعض الأحياء.