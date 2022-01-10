جيش أوربي كبير يواجه أزمة في الملابس الداخلية للجنود

أعلن جيش إحدى الدول الأوروبية، العضوة في حلف الناتو، أنه يواجه أزمة في توفير الملابس الداخلية لجنوده.

جاء ذلك في تصريح لممثل هيئة الدعم اللوجستي للجيش النرويجي هانس ميزنسيت، لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية في النرويج "NRK".

ووفقاً للمسؤول النرويجي، في السابق، كان يمكن تسريح الجنود المنتهية خدمتهم بملابسهم الداخلية، لكن في الوقت الراهن ونتيجة لتلك الأزمة يتعين عليهم تركها لإعادة استخدامها من قبل المجندين الجدد.

وأوضح ميزنسيت أن سبب الأزمة هو تأخير الإمدادات بسبب جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الأزمة ليست فقط في الملابس الداخلية ولكن أيضاً في الأحذية، حيث لا تتوافر مقاسات مناسبة للجنود.