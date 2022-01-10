مليون إصابة بكورونا في المغرب

تجاوزت حصيلة الإصابات بمرض كوفيد-19 في المغرب عتبة مليون حالة منذ ظهور الوباء عام 2020 في ظل التفشي السريع للمتحور "أوميكرون"، وفق ما أفادت وزارة الصحة أمس الأحد.

وسجلت المملكة 4963 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1.002.084 حالة منذ رصد أول إصابة في 2 آذار 2020.

وأحصيت 14911 وفاة منذ بداية الوباء في المغرب الذي يشهد تسارعاً في تفشي الفيروس منذ ثلاثة أسابيع، بحسب وزارة الصحة، وصار المتحور "أوميكرون" يمثل 70 في المئة من الإصابات المسجلة في البلد.

وفي مواجهة تسارع تفشي الوباء، أغلقت السلطات المغربية الحدود الجوية والبحرية منذ 29 تشرين الثاني حتى 31 كانون الثاني، وحظرت السلطات المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية الكبرى منذ مطلع كانون الأول.