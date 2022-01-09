تمديد منع تصدير عدد من المواد 

09-01-2022

تمديد منع تصدير عدد من المواد 

الزيتون_0

رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس يوافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير:

-(ورق الغار- زيت الغار- الزيزفون- الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنعة- الفحم ودق الفحم المنتج محلياً) وذلك حتى نهاية العام 2022.

-البقوليات الطازجة والمعلبة والمصنعة وذلك لغاية الأول من حزيران 2022.
-زيت الزيتون بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد عن سعة /5/ ليتر وذلك حتى نهاية العام 2022.

ويأتي تمديد قرارات منع تصدير هذه المواد بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد

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