أوميكرون يدخل سوريا 

صرح عضو الفريق الاستشاري المعني بمواجهة فيروس كورونا الدكتور نبوغ العوا بأنه توجد في سوريا بعض الإصابات بمتحور “أوميكرون” معتبراً أنها حالات فردية ووصلتنا بعد انتشاره في دول الجوار.

وبين أن أعراض الإصابة بالمتحور الجديد شبيهة لأعراض فيروس كورونا، لافتاً إلى أن نسبة إصابته للجهاز التنفسي وحصول نقص أكسجة هي أقل.

كما أوضح العوا أن جميع اللقاحات بمختلف أنواعها هي فعالة ضد المتحور أوميكرون، مشيراً إلى أن هناك تزايد في أعداد الحاصلين على التطعيم ضد فيروس كورونا بسبب الإجراءات التي اتخذتها بعض لوزارات.

ودعا وزارة الصحة لتشدد على المراكز الصحية لضمان عدم بيع وشراء بطاقات اللقاح ليتم ضبط هذا الموضوع مبكراً.

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