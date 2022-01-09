 تمديد رخصة أكشاك جرحى الحرب وذوي الشهداء لمدة سنة فقط

تحدث عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق المهندس مازن الغرواي أنه قد صدر تعميم من وزارة الإدارة المحلية لكل المحافظات بالسماح لجرحى الحرب وذوي الشهداء فقط، بتمديد رخصة إشغال الأكشاك لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.

كما أن تراخيص الأكشاك مثل كشك (ذوي الإعاقة) تندرج تحت مسمى "أكشاك إعانة"، وهناك أشخاص لم يحصلوا على أي كشك، وبهذه الحالة سيتم منح الرخصة لشخص آخر.

لم يصدر قرار بالتجديد لباقي الحالات ويطبق عليها التعميم السابق الذي ينص على أن آخر مهلة للتجديد حتى نهاية عام 2021، وسوف يتم منح تراخيص جديدة لأشخاص لم يحصلوا سابقاً على أكشاك.

و المحافظة جهة منفذة للتعميم، ووجهت إنذارات لجميع الأكشاك ما عدى أكشاك ذوي الشهداء لإخلاء موقع الكشك ونقل هيكل الكشك إلى خارج دمشق أو بيعه لشخص آخر

ويبلغ إجمالي عدد الأكشاك في دمشق ما يقارب 490 كشكاً، وسيتم إخلاء حوالي 250 كشكاً خلال أيام.

شام اف ام