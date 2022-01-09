 مشفى التوليد بدمشق مايزال يغلق أبوابه بوجه القبولات الإسعافية

ذكرت صحيفة محلية أن مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق أغلق أبوابه بوجه أي حالات مرضية إسعافية وتم إيقاف جميع القبولات الخاصة بذلك منذ الأربعاء الماضي حتى الآن، وذلك بسبب نقص يشهده المشفى بأطباء التخدير.

وأكدت معلومات المشفى وضع الجهات المعنية بصورة الموضوع، علماً أن تحذيرات سبقت وصول المشفى لما هو عليه، كما تمت مخاطبة الجهات المعنية منذ عام عن واقع التخدير في المشفى، بحسب الصحيفة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك طبيب تخدير وحيداً في المشفى خلال الفترة السابقة، كما لا يوجد أي طالب دراسات عليا "اختصاص تخدير" ويقتصر الأمر فقط على طلاب السنتين الأولى والثانية.