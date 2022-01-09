غرفة زراعة دمشق: الإعلان عن استيراد 300 رأس بقر

09-01-2022

غرفة زراعة دمشق: الإعلان عن استيراد 300 رأس بقر

أبقار

توصلت غرفة زراعة دمشق بعد الاجتماع الذي عقد مع ادارة المصرف الزراعي التعاوني لمناقشة رؤية الجانبين في موضوع استيراد الأبقار لصالح الغرفة إلى اتفاق لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستيراد الابقار من حيث القروض وفوائدها بحيث يستفيد منها المزارعون.

وأكد رئيس الغرفة بشار الملك ان الهدف من هذا الاتفاق استعادة الثروة الحيوانية وترميمها تدريجيا كما كانت عليه، موضحاً ان الغرفة قامت بالإعلان عن مناقصة "داخلي خارجي" بناء على هذا الاتفاق لاستيراد ٣٠٠ رأس بكيره حامل، مؤكدا ان هذه الخطوة هي واحدة ضمن سلسلة ستقوم بها الغرفة بما يخدم الشقين الزراعي والحيواني.

ودعا الملك كافة المزارعين مراجعة الغرفة لمعرفة كافة الخدمات والتسهيلات التي ستقدم حسب اتفاق الغرفة مع المصرف الزراعي.
الثورة

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