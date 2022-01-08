رئاسة جامعة دمشق تلغي سيمنارات الطلاب

08-01-2022

رئاسة جامعة دمشق تلغي سيمنارات الطلاب

جامعة دمشق

كشف نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي الدكتور محمد فراس الحناوي عن إلغاء العمل بإجراء سيمنارات لطلاب الدراسات العليا في رئاسة الجامعة وتعود الأمور إلى الكليات كما كانت سابقا.

وأضاف: يقبل المحكمون لدرجة الدكتوراه بمرتبة مدرس بعد اقتناعنا بندرة اختصاصه وكفاءته، كما يقبل بالإشراف المشترك.شرط أن يكون هناك تكامل في الاختصاصات للمشرفين بهدف خدمة البحث للطالب.

ونوه الحناوي بقبول البوستر رقميا لطالب الماجستير والدكتوراه كي لا يتكلف الطالب أي نفقات إضافية فوق استطاعته.

كما رحبت الجامعة بالمشرفين المشاركين من خارج سورية الراغبين بمشاركة زملائهم في الداخل.

الوطن

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