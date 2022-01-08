سوري يفوز بجائزة  أفضل ابتكار في روسيا

من روسيا هذه المرة وتحديداً مدينة كازان، استطاع الشاب السوري باسل سليمان أن ينال جائزة أفضل ابتكار عن فئة ترشيح مشاريع المبادرة الوطنية للتكنولوجيا في مسابقة أفضل خمسين فكرة مبتكرة ليكون أول سوري ينال هذه الجائزة.

الابتكار يطرح طريقة جديدة فورية لتقييم التركيب الأيوني لمياه الأنهار والبحار والمحيطات ومياه التكوين لحقول النفط والغاز باستخدام خوارزمية تحليل بيانات تعتمد على قياس الكثافة ومعامل الانكسار والناقلية الكهربائية، وتطبيقها في المجالات الهيدروجيوكيميائية كتطوير أجهزة عائمات المراقبة والماسحات البحرية و أجهزة التحليل الجيولوجية للمياه الجوفية ومياه التكوين في حقول النفط والغاز.

