الرياضة السورية تعاني من خطر الإيقاف مجدداً 

مازن الريس:

قصة اليوم ترتبط بإقالة الاتحاد العربي السوري لكرة اليد من قبل الاتحاد الرياضي العام وما جرى بعدها من تبعات.

الإقالة لم تكن قانونية بحسب الاتحاد الدولي لكرة اليد خاصة وأنها جاءت بكتاب رسمي من الاتحاد الرياضي العام تحت مسمى "حل مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة اليد وتشكيل لجنة تسيير أمور الاتحاد"، حيث إنّ القانون الدولي يشير إلى ضرورة عقد جمعية عمومية لتقرير مصير أي اتحاد دون تدخل طرف ثالث.

المستجدات اليوم تتعلق بكتاب شديد اللهجة وجهه الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى الاتحاد الرياضي العام وحصلنا على نسخة منه، إذ يشير الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى ضرورة إعادة الاتحاد المقال إلى عمله والتعامل بطريقة قانونية مع هذا الملف الحساس مع تقديم توضيحات.

ومن المتوقع أن يصعّد الاتحاد الدولي لكرة اليد بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية في حال استمرار الاتحاد الرياضي العام في قراره.

وجاء في خطاب من الاتحاد الدولي

يرجى أخذ العلم أنه وفقًا للمادة 8 من النظام الأساسي لـ IHF ، الاتحادات الأعضاء

يجب أن تمتثل لجميع الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي، ولا سيما مع المادة 8.2، النقطة 4 والتي تنص على:

يرفض الاتحاد الدولي لكرة اليد أي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية للاتحاد العربي السوري لكرة اليد ونطلب من اللجنة الأولمبية والاتحاد الرياضي العام السوريين التفضل ببدء العمل فوراً لإعادة مجلس الإدارة الحالي للاتحاد العربي السوري لكرة اليد.

نطلب منكم التفضل بالامتثال لأحكام النظام الأساسي IHF وإبلاغنا على راحتكم وفي أقرب وقت حول الإجراءات المتخذة لإعادة مجلس الإدارة الحالي لكرة اليد.

ملاحظة: نحن لا نقف مع طرف دون آخر ولكن من الضروري التعامل باحترافية مع هذا الملف خاصة وأنّ رئيس اتحاد كرة اليد قد خرج بتصريحات مصوّرة واعترض على طريقة حل اتحاده، كما أنّ المتضرر سيكون الرياضة ككل.

من يعتقد أنّ اللجنة الأولمبية الدولية عاجزة عن اتخاذ قرارات مؤثرة فعليه مراجعة التاريخ جيداً والسؤال عن إيقاف الرياضة الكويتية وحتى الإجراءات المشددة التي اتخذت بشأن الرياضة الروسية، وشخصياً لا أعتقد بأننا نملك علاقات أقوى من الكويت وروسيا وغيرهما.

في الصورة المرفقة أدناه جميع المستندات التي تؤكد ما يحدث حالياً وواجبي أن أحذر من تبعات هذا الملف الشائك.

