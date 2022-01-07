جالة الطقس 7/1/2022

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ان تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو/3-5/ درجات مئوية، ويبقى الجو غائم جزئياً بشكلٍ عام.

ويستمر الجو ليلاً بارداً في معظم المناطق ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو/3-5/ درجات مئوية يوم السبت، ويبقى الجو يوم الاحد غائم جزئياً بشكلٍ عام مع فرصة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية، ويمتد الهطل تدريجياً مساءً لباقي المناطق.