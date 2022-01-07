شابة طلّقت نفسها بعد 125 يوماً في اللاذقية

قال القاضي الشرعي الأول، في “اللاذقية”، “أحمد قيراطة”، إن حالات الطلاق شهدت ازديادا في أعدادها خلال السنوات الماضية، لعدة أسباب بينها «غياب الزوج أو فقدانه والتراجع الأخلاقي في المجتمع، والتفسخ الاجتماعي، وغلاء المعيشة، كل ذلك له تأثير في زيادة حالات الطلاق».

وأضاف “قيراطة” أن «أغلب المجرمين هم من المطلقين، أو أبناء والدين مطلقين في حالات كثيرة، وانتشار الإنترنت وتغلغل الغيرة بين النساء في تقليد بعضهن البعض، في وقت تكون ظروفهن المادية غير متماثلة والغيرة والمطالبة بالمساواة والمثل وتقليد الأكثر فقراً للأغنى قد يسبب عجزاً وإحباطاً للزوج وبالنتيجة يؤدي ذلك إلى الطلاق».



“قيراطة” اعتبر أن «انتشار وسائل الاتصال الحديثة لتضييع الوقت والتعلق بها، وإهمال القراءة والكتاب، وانتشار الجرائم الإلكترونية، بكثرة مما دعي للمطالبة بالتشدد تجاهها، وقد وقعت الكثير من حالات الطلاق بسبب الجرائم الإلكترونية».

سجلت “اللاذقية” خلال العام 2021، 47 حالة طلاق إداري، و902 حالة فصل تفريق للعلل كافة، و250 حالة تثبيت زواج، و3952 صك زواج، وفق القاضي الشرعي، وأضاف أن «عدد حالات الطلاق التعسفي كانت خلال عام 2021 بحدود 195 حالة وفي عام 2020 كانت 130 حالة وفي عام 2019 كانت 166 حالة، أما حالات التفريق والطلاق في 2021 بلغت 2355 حالة وفي عام 2020 كانت 2025 حالة وفي عام 2019 كانت 2086 حالة».



بالمقابل تم تسجيل «4986 عقد زواج في 2021 وفي 2020 كان عددها 4513 حالة وفي 2019 كان العدد 4983 حالة، وبلغ مجموع الوثائق الشرعية في محكمة اللاذقية فقط 7216 وثيقة مختلفة».



400 مليار ليرة مهر في اللاذقية

في السياق ذاته، قال “قيراطة” إن أحد الشباب وعمره 26 عاماً، قد قام بتسجيل معجل مهر غير مقبوض قدره 100 مليار ليرة، ومثل المبلغ كمعجل غير مقبوض في عقد زواجه العام الماضي، لافتا أن الشاب ليس من الأشخاص المشهورين أو ميسوري الحال، وخطيبته لم تطلب منه هذا المهر، إنما سجله تعبيراً عن حبه ووفائه لها، وأضاف: «ناقشته وحاولت ثنيه عن تسجيل هذا الرقم المهول إلا أنه أصر وبكل قناعة وهذا أمر لا دخل للمحكمة به ونحن لا نؤيد مثل هذه المهور».

ثاني أعلى مهر تم تسجيله في “اللاذقية” العام الفائت، بلغ مقداره كيلو غرام ذهب عيار 21 قيراطاً غير مقبوض، ومؤجله 20 كيلو غرام ذهب غير مقبوض، لشاب من جنسية عربية غير سورية تقدم للزواج من شابة سورية.



وأكد القاضي الشرعي الأول، أنه «لوحظ أن أغلب المهور التي سجلت في المحافظة لم تحمل مغالاة وهي تتعاطف مع حال الخاطب وحملت في طياتها حباً وعطفاً وتضامناً مع الخاطب وكانت أغلب المهور منطقية ورأفة ورفقاً بحال الخاطب».

شروط

وكشف “قيراطة” عن وجود حالة زواج، اشترطت فيها المخطوبة بصك الزواج، أن تطلق نفسها بنفسها عندما تريد ذلك، وأضاف: «وبعد 125 يوماً من الزواج قامت بتطليق نفسها بنفسها، وكان المهر في هذا الصك 10 ملايين معجل غير مقبوض و10 ملايين مؤجل غير مقبوض».

وبما يخص النفقة، قال “قيراطة” إن «المحكمة الشرعية في اللاذقية تتجه لتكون أكثر واقعية من خلال فرض مبالغ مناسبة في حالات النفقة سواء للأم أو الأطفال في حال وجودهم»، وأضاف أن المبالغ المفروضة لا تتجاوز 5 آلاف ليرة شهرياً وهي تعتبر زهيدة قياسا بالمعيشة، وقال: «سنكون أكثر جرأة في إصدار قرارات تتعلق بالنفقة تناسب إمكانيات الزوج وحاجة ومتطلبات الطفل والأم، وهذه المبالغ لن تقل عن 15 ألف ليرة شهرياً سواء للطفل أو الأم».

الوطن