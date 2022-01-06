الرئيس الأسد يهنئ أبناء طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

منذ بداية التاريخ دجن الإنسان السوري الكلب حتى بات فردا من الأسرة يحميها ويحبها أكثر مما فعلت حكوماته عبر التاريخ، ذلك أن الكلاب ترفع من مستوى أمان المواطنين كما تزيد من طاقة الحب لديهم، ويفترض بالحكومة أن تجري نفقة عليها كونها تساهم في تدعيم أمن البلاد وتقدم مثالا حيا عن الحب والوفاء يفتقر إليه الكثير من موظفيها الفاسدين . لكن حتى الكلاب لم تسلم من ضرائب حكومتنا الذكية بعدما فرضت رسما سنويا على كل صاحب كلب مقابل إعطائه رقما..