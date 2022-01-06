شابة سورية تفوز بمسابقة تحدي الرياضيات بألمانيا

تطمح الشابة أسماء العمر أن ترفع اسم سورية في المحافل العلمية العالمية بعد إحرازها المركز الثالث البرونزية خلال مشاركتها في مسابقة تحدي الرياضيات العالمي للشباب التي جرت في المانيا بمشاركة 5500 من الطلبة الشباب يمثلون 122 بلداً بالعالم.

وذكرت أسماء التي تدرس في ثانوية الباسل للمتفوقين الثانية بحمص أن شغفها وحبها للرياضيات ولد لديها منذ الصغر وتجد متعة كبيرة في حل المسائل المعقدة لتأتي مشاركتها في المسابقة المذكورة خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث مراحل حيث تضمنت المسابقة التي أقيمت عبر موقع إلكتروني أون لاين مشكلات ومسائل معقدة وصعبة في علوم الرياضيات وعلى المشاركين إيجاد الحلول لها مشيرة إلى أن المرحلة النهائية للمسابقة تضمنت عشرين سؤالاً ومدتها عشرون دقيقة وحصلت على المركز 13 من أصل عشرين متسابقاً والمركز 15 من بين 100 مشارك من مختلف دول العالم.

وأشارت الشابة أسماء إلى دعم أسرتها لها منذ البداية وتشجيع الأسرة التربوية بدءاً من وزارة التربية في خلق أجواء تعزز المنافسة البناءة للوصول إلى أعلى المراتب حيث سبق لها أن شاركت العام الماضي بمسابقة الأولمبياد العلمي السوري ووصلت إلى مستوى المحافظة كما شاركت في المسابقة البرمجية للمدارس في شهر تشرين الأول الماضي والتي أقامها المركز الوطني للمتميزين ومثلت مدرستها مشيرة إلى أن تكريمها من قبل الوزارة ومديرية التربية بالمحافظة منحها الكثير من الحماس والمثابرة على تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية.

ولفت وليد المرعي مدير التربية بحمص إلى حرص الأسرة التربوية على تشجيع التميز والتفوق لدى جميع الطلبة وعلى كل المستويات لافتاً إلى أنه تم تكريم الطالبة أسماء العمر بعد حصولها على البرونزية خلال مشاركتها بمسابقة تحدي الرياضيات للشباب العالمي بهدف تعزيز مسيرة الإبداع وحصد مزيد من الجوائز العالمية وتأكيداً على أن سورية تبنى بسواعد وعقول أبنائها.



سانا