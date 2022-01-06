البيت الأبيض يؤكد أن بايدن سيحمل ترامب مسؤولية اقتحام الكونغرس

قالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحمل سلفه دونالد ترامب "مسؤولية خاصة" عن "فوضى" السادس من يناير العام الماضي.

وأوضحت ساكي خلال مؤتمر صحفي أن بايدن "ينظر إلى ما حدث على أنه تتويج لما ألحقته سنوات حكم ترامب الأربع ببلادنا".

وكشفت أنه سيقول في خطابه أمام الكونغرس إن أحداث السادس من يناير جسدت التهديد الذي مثله ترامب للديمقراطية.

وأضافت أن "بايدن سيحمل ترامب المسؤولية الفردية عن الفوضى و سفك الدماء في الكونغرس".

وبعد عام، ما زالت محاولة منع الرئيس الديمقراطي جو بايدن، من تولي السلطة بعد فوزه بانتخابات تشرين الثاني 2020 بانتظار المحاسبة.