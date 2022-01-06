حادث نادر.. غزال يهاجم جندياً ويقتله

06-01-2022

حادث نادر.. غزال يهاجم جندياً ويقتله

غزال

قتل جندي في باراغواي إثر تعرضه لهجوم غزال في حديقة تابعة للقصر الرئاسي قرب العاصمة أسونسيون.

واخترقت قرون ذلك الغزال جسد الجندي فيكتور أيساسي، البالغ من العمر 42 عاماً، فسقط قتيلاً متأثراً بجراحه، بحسب بيان أصدره الجيش في باراغواي.

ولا يعيش هذا النوع من الغزلان في باراغواي، ولكنه مُهدى إلى القصر الرئاسي الذي يقطنه الرئيس ذو الأصول اللبنانية ماريو عبده بينيتز.

وتبلغ مساحة حديقة القصر الرئاسي في باراغواي حوالي 10 هكتارات، وتعيش فيها فصائل كثيرة من الحيوانات.

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