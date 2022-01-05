«سوني» تقتحم سوق السيارات الكهربائية!

قفزت أسهم مجموعة "سوني" اليابانية في طوكيو" 4.2%، عقب الإفصاح خلال مؤتمر صحفي عن نيتها تأسيس شركة جديدة للسيارات الكهربائية هذا الربيع، لتصبح من احدث الوافدين إلى هذه السوق.

وكشف "كينيشيرو يوشيدا" رئيس مجلس إدارة "سوني"، النقاب عن نموذج أولي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في)، فيجن-إس 02، والتي تستخدم نفس منصة السيارات الكهربائية مثل سابقتها فيجن-إس 01 الكوبيه التي بدأت الاختبارات على الطرق العامة في أوروبا في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وعلى الرغم من أن موقع "سوني" المهيمن في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية قد تآكل من قبل المنافسين الآسيويين مثل شركة "سامسونج" في كوريا الجنوبية، إلا أنها لا تزال تمتلك ترسانة من التكنولوجيا المتطورة في مجالات مثل أجهزة الاستشعار المهمة للقيادة الذاتية.