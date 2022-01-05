مزارعو الحمضيات يشتكون انخفاض أسعارها وصعوبة تسويقها و"السورية للتجارة" ترد

بعد انخفاض أسعار الحمضيات لهذا الموسم مقارنة بالموسمين الماضيين، وصلت شكاوى من العديد من المزارعين لعدم وجود تعاون كاف من المؤسسات المعنية معهم، كما نشر بعضهم صوراً تعبر عن حالة الحمضيات الحالية وصعوبة تسويقها.. فتحدث مدير مؤسسة "السورية للتجارة" زياد هزاع لـ"شام إف إم" حول إجراءات المؤسسات المعنية تجاه مزارعي الحمضيات قائلاً :

- حصلت المؤسسة على سلفة مالية قدرها ثلاثة مليارات ليرة سورية مخصصة لتسويق الحمضيات، إضافة للسيولة النقدية المتاحة لدى "السورية للتجارة".

- تم تزويد الفلاحين بما لا يقل عن 15 ألف صندوق بلاستيكي، لتنقل هذه الصناديق إلى صالات المؤسسة بكل فروعها.

- الإجراءات التي تم اتخاذها سواء من منح الصناديق، ونقل الكميات على نفقة المؤسسة إضافة إلى توفير عملة سوق الهال، حققت للفلاحين وفرة بقدر 300 ل.س لكل كيلو غرام.

- وصل سعر الشراء الفعلي للفلاحين إلى ما يقارب 1000 ل.س.

- بلغت نسبة الكميات التي تم تسويقها منذ بداية الموسم حتى اليوم 2000 طن، ونحن مستمرون حتى انتهاء موسم الحمضيات أواخر شهر نيسان.