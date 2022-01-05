فتاة في جرمانا تحمل مسدس حربي وقنبلة و مخدرات

في تمام الساعة الخامسة فجراً وأثناء قيام دورية من مركز شرطة ناحية جرمانا بريف دمشق بأداء مهامها اشتبهت بفتاة يبدو عليها آثار تعاطي مادة مخدرة، وبتدقيق وضعها وتفتيشها عثر بحوزتها على مسدس حربي نوع برواننغ عيار (7) ملم وقنبلة ضمن جيبها، .

كما عثر بداخل حقيبة صغيرة كانت تحملها على كيسين بضمنها مادة الحشيش المخدر وعدد من الحبوب المخدرة نوع ( كبتاغون )، تم إحضارها إلى مركز الشرطة مع المصادرات وتبين أنها تدعى (شيرين . م)

وبالتحقيق معها اعترفت بتعاطيها المواد المخدرة، وإقدامها على سرقة (جهاز جوال،ومسدس حربي، وقنبلة وحقيبة) لأحد الأشخاص والذي تعرفت عليه من خلال عملها في مجال الدعارة وسرقت هذه الأشياء انتقاماً منه لأنه ضربها.

وبتدقيق وضعها تبين وجود عدة سوابق بحقها بجرائم (ممارسة الدعارة، وتعاطي المخدرات، والسرقة).

تم تنظيم الضبط اللازم بحقها وسيتم تقديمها مع المصادرات إلى القضاء المختص.