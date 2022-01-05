كلية الإعلام تتبرأ من ملخصات أبنائها.. والأخيرون يستنكرون!

أصدرت عمادة كلية الإعلام على صفحتها الرسمية على " الفيس بوك" تعميماً موجهاً لطلابها من نظام التعليم المفتوح يقضي بمنع تداول الملفات والملخصات تحت طائلة المسؤولية، مؤكدةً أن الكادر التدريسي غير مسؤول عن كل ما يتم تداوله، كما نوهت للاعتماد على الكتاب الجامعي فقط.

واستنكر الطلاب هذا التعميم لعدة أسباب ناقشوها من وجهة نظرهم ككثرة حشو الكلام داخل الكتب مقارنةً بالمعلومات وعدم توافر الكتب في المستودعات، إضافة لضيق الوقت لدى الكثير منهم بسبب طبيعة أعمالهم المختلفة، حيث تحولت التعليقات إلى جلسة نقاش مفتوحة كانت النكتة حاضرةً في أغلب التعليقات، مؤكدة أن التعميم لم يراعِ ظروف الطلاب المعيشية، حيث اتفقت أكثرها على أن التعميم جاء لإجبار الطلاب على شرائها.

وكانت قد أصدرت وزارة التعليم العالي في ٢٥ من كانون الأول من عام ٢٠٢٠ قراراً ينص على فرض رسوم على الكتب ابتداءً من الفصل الدراسي التالي، حيث يسدد الطالب في برامج التعليم المفتوح ثمن الكتاب الجامعي ولا يحسب ثمنه من ضمن رسوم الخدمات الجامعية، وأكدت حينها على لسان معاون وزير التعليم العالي د. رياض طيفور أن شراء الكتب أصبح خيارياً للطالب، علماً أن سعر الكتاب بسيط وأقل من ثمن التكلفة رغم تحمل مؤسسات الطباعة في الجامعات أعباء وخسائر كبيرة.

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