احتجاجات في كازاخستان.. وإعلان حالة الطوارئ.

تواصلت صباح، اليوم الأربعاء، الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في "آلماتا" أكبر مدن كازاخستان، حيث اقتحم المتظاهرون مبنى البلدية وفقاً لما ذكرت وكالة "#نوفوستي"، احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وعلى وقع استقالة الحكومة الكازاخية.

الوكالة أوضحت أن «المتظاهرين اشتبكوا مع عناصر الشرطة في وسط آلماتا، كما أنهم أوقفوا وضربوا عدداً من العناصر الأمنية في المدينة».

وحاولت الشرطة باستخدام وسائل خاصة، بما في ذلك القنابل الصوتية، وقف تقدم حشود من المتظاهرين وسط المدينة، لكنهم تمكنوا من الوصول إلى الساحة أمام البلدية وبدأوا اقتحامه، حسبما أظهرت مقاطع فيديو متداولة.

وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد فوق بلدية آلماتا ومبنى النيابة العامة ومقر للحزب الحاكم في المدينة.

رئيس كازاخستان "قاسم جومارت توكاييف" أعلن صباح اليوم حالة الطوارئ في مقاطعة ألما آتا اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 19 كانون الثاني، تشمل فرض حظر التجول، وذلك بعد إجراء مماثل يخص مدينة آلماتا ومقاطعة مانغيستاو، أحد أكبر بؤر الاحتجاجات في غرب البلاد، كما أعلن الطوارئ في العاصمة نور سلطان أيضاً.

وجاء ذلك بعد ساعات من إقالة الحكومة في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.